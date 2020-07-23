ВСУ готовы прекращать огонь на Донбассе, но будут отвечать на обстрелы, – министр обороны

Украина готова прекратить огонь на Донбассе, однако, украинские военные отвечать в случае обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований после 27 июля. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что вчерашняя договоренность о полном прекращении огня на Донбассе дает реальную возможность остановить обстрелы с обеих сторон.

«У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеемся, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли», – отметил Таран.

В то же время он указал на статью 51 Устава ООН, которая дает стране-члену организации право защищаться в случае вооруженного нападения.

«Я тоже видел много перемирий, поверьте мне. Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Поэтому и говорю, что сейчас мы посмотрим на наличие политической воли, которая у Украины есть… у президента такая воля есть. Посмотрим, чем нам ответит другая сторона», – сказал министр.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что «у нас в Украине никто ничего не ждет.

«Вы знаете, что когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно. Тут не нужно ничего искать, какой-нибудь "зрады"», – сказал глава государства.

Напомним, Трехсторонней контактной группе (ТКГ) удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие. Оно начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и незаконных вооруженных формирований (НВФ) должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня.