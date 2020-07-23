В «нормандском формате» у Украины сейчас лучшее положение, чем у России, – Мартынюк

Перед возможной встречей глав стран «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, Россия) Россия находится в менее выгодном положении, нежели Украина. При этом вряд ли в ближайшее время Владимир Путин лично примет участие в таких переговорах. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Виталий Мартынюк, передает «Радио Свобода».

«Я думаю, что Зеленский всегда готов встречаться в «нормандском формате», тем более, что, если он пообещал в свою предвыборную кампанию, что закончит войну, ему нужно делать что-то, что возможно… Поэтому он медийно пытается навязать эту повестку дня, что нужно опять проводить встречу в "нормандском формате". Хотя на самом деле, что обсуждать на очередной встрече, если предыдущие договоренности не были выполнены (даже не был завершен обмен пленными), – я не знаю. Тем более, что мы видим неизменяемость и упрямость позиции из Москвы», – прокомментировал Мартынюк заявления президента Украины, что есть некие договоренности о проведении встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.

Мартынюк отметил, что Москва продолжает давление на Киев. «Я думаю, что надежда у них есть и, скорее всего, российская сторона будет поднимать ставки: хотя бы последнее событие в исключительно военной сфере, что были подняты по тревоге войска российских Южного и Западного военных округов, что развернулись усиленная система ПВО России. Идет нагнетание, что может быть открытое вторжение со стороны России. Это все – рычаги давления на украинскую власть с целью принять российские условия. Я пока что вижу, что Кремль не оставляет в стороне эту идею, что в Киеве согласятся с этими условиями», – считает он.

Оценивая возможную предстоящую встречу в Берлине глав стран «нормандского формата», нужно смотреть, на каком этапе сейчас находится как Украина, так и Россия. «Если говорить об исходных точках, то нужно смотреть не только на Украину, но еще и на Россию. И эти исходные точки для России в данный момент не наилучшие. Здесь речь не только о [протестах в] Хабаровске и протестных настроениях, которые начали возникать в других городах России. Речь идет также об экономическом состоянии, фактически проваленном референдуме, хотя там нарисовали красивую цифру. Здесь и убийство украинского медика, которое осудили и в Евросоюзе, и в мировом сообществе. То есть исходные точки не наилучшие», – отметил эксперт.

Учитывая неудобное для России положения, Мартынюк считает, что Путин в ближайшее время вряд ли согласится на «нормандскую» встречу. «Опять приехать и озвучить требования России может и Козак, и Лавров», – добавил он.

«В "нормандском формате" у Украины сейчас лучшее положение, чем у России: мы демонстрируем готовность к переговорам, проявляем разные инициативы, чего не скажешь со стороны России. То есть сейчас Россия исчерпала свои возможности как-то отстаивать свою позицию, и она находится в более проигрышном положении», – резюмировал Мартынюк.