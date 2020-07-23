Медики Чугуева получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

21 июля Фонд Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» передал Чугуевской центральной районной больнице (Харьковская обл.) аппарат искусственной вентиляции легких. Медучреждение имеет статус опорного, и сегодня здесь лечат пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» со всего района. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«С начала пандемии аппараты ИВЛ были определены Минздавом в числе первоочередных потребностей медучреждений страны. Без аппаратов ИВЛ невозможно спасти жизнь больного с тяжелыми осложнениями от COVID. Фонда Рината Ахметова закупил более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса. Это вклад Фонда в модернизацию украинской системы здравоохранения. Такие аппараты будут актуальны много лет и необходимы для оказания помощи тяжелым больным», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор по стратегии и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов рассказал, что помощь системе здравоохранения всегда была одним из приоритетов для Фонда Рината Ахметова. Еще в феврале, когда никто не подозревал о масштабах грядущей пандемии, Фонд первым пришел на помощь стране. Ринат Ахметов объединил ресурсы благотворительного Фонда, футбольного клуба «Шахтер» и бизнесов SCM для помощи Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. В рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней» был создан специальный проект «Борьба с COVID-19 в Украине».

«Сегодня мы передаем один аппарат ИВЛ Чугуеву. Это уже шестой аппарат, который получают больницы Харькова и Харьковской области. Надеемся, это оборудование поможет эффективно бороться с вирусом», – добавил Свиридов.

Главный врач Чугуевской центральной районной больницы Вячеслав Грушка отметил, что такой современный аппарат крайне необходим медикам: «Благодаря таким людям как Ринат Ахметов, другим меценатам и нашему коллективу, мы этот вирус победим».

После передачи аппаратов ИВЛ Юрий Свиридов поблагодарил медиков за их самоотверженный труд и вручил врачам отделения интенсивной терапии комплекты медицинской одежды, которые были изготовлены по индивидуальным размерам медиков по спецзаказу Фонда Рината Ахметова. Он обратил внимание медиков, что это только первая партия медицинской одежды. Остальные комплекты отшиваются и будут переданы врачам в ближайшее время.