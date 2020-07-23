Аптеки, продукты, админуслуги: Зеленский пообещал построить хабы на КПВВ

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) с временно неподконтрольными территориями в ближайшее время начнется реализация программы по строительству хабов с аптеками и продуктовыми магазинами. Об этом сегодня, 23 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину, передает «Укринформ».

Глава государства вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой осмотрел пешеходный мост через реку Северский Донец и ознакомился с работой КПВВ «Станица Луганская».

«Мы будем строить, в ближайшее время начнет выстраиваться программа таких хабов на всех КПВВ, где будет все современное – от аптеки до продуктового магазина, и других административных услуг», – сказал Зеленский.

Напомним, 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в течение трех лет было невозможно развести силы и военную технику в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) из-за постоянных вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований.