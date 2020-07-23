«Кесарево» у 11-летней беременной: В «ДНР» рассказали о проблеме с абортами и родами девочек-подростков

В «ДНР» уменьшается статистика по абортам. Об этом в интервью местной газете сообщила бывший «министр здравоохранения ДНР», «советник главы ДНР» Ольга Долгошапко.

«В 2019 году в больницах ДНР было произведено 5 107 абортов. Это на 388 абортов меньше, чем в 2015 году. У девочек-подростков в возрасте до 16 лет в 2019 году произведено 67 абортов. В 2015 году их было 95. То есть мы видим тенденцию к уменьшению», – сказала она.

За первое полугодие нынешнего 2020 года зарегистрирован 1 331 аборт, а девочкам подросткам сделано всего 3 аборта. «Вместе с тем за эти же полгода мы имеем 37 родов у девочек-подростков. Получается, наша профилактическая работа не напрасна, и мы достучались до этих девочек и их родителей», – считает Долгошапко.

«Экс-министр» категорически не согласна с утверждением, что роды в юном возрасте опаснее аборта. «При аборте высока вероятность возникновения инфекционных осложнений, воспалений и даже инвалидизации, если при перфорации создается ситуация, когда приходится удалять матку», – пояснила медик.

Долгошапко признала, что лучше всего вести профилактику подростковой беременности.

«Опасны ли роды у юных беременных? Они имеют свои особенности и свои риски. Впрочем, роды – это в какой-то степени непредсказуемый процесс в любом возрасте. Риск существует и в 20, и в 30, и в 40 лет. Да, у девочек-подростков часто сочетается крупный плод и узкий таз. Но в таких ситуация можно прибегнуть к операции "кесарево сечение", которое выполняется в любом возрасте. В моей практике был случай, когда делали "кесарево сечение" 11-летней беременной. Все закончилось благополучно, без вреда для ее здоровья, на свет появился здоровый ребенок. Если плод некрупный, то самостоятельно, естественным путем, рожать могут девочки и в 13, и в 15 лет с рисками, ничуть не выше, чем у любой здоровой взрослой женщины», – рассказала Долгошапко.

«Уж если так сложилась ситуация, то лучше родить, чем убить», – дополнила она.

Долгошапко против запрещения абортов в «республике». «Я думаю, что делать этого нельзя. Полный запрет приведет к росту числа подпольных, криминальных абортов, которые будут производиться не просто в антисанитарных условиях, но зачастую людьми без медицинского образования. Следствием станут смерти женщин от осложнений. Многие страны через это прошли, и их опыт свидетельствует о том, что эта практика себя не оправдывает», – резюмировала она.