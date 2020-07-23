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Без изоляции, но с тестом: В «ЛНР» рассказали об условиях для въезда в РФ

23.07.20 19:29
Наталия Пащенко / Фото из открытых источников
Наталия Пащенко / Фото из открытых источников

Желающие посетить Российскую Федерацию могут беспрепятственно пройти тестирование на COVID-19 на ее территории в течение 3-х дней. Об этом сегодня, 23 июля, заявила на брифинге «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

Она утверждает, что российские власти с 15 июля отменили обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны. Для этого у приезжего должен быть с собой медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. В случае, если у приезжего нет такого документа, он обязан в течение 3-х дней сдать тест на инфекцию методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) на территории России.

«При желании жителей Луганской Народной Республики посетить территорию Российской Федерации тестирование на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции можно сделать в течение трех дней на территории Российской Федерации беспрепятственно», – уверяет Пащенко.

При этом она не уточнила, где все это время должен будет находиться приехавший и за чей счет будет оплачиваться процедура тестирования.

В постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой по поводу тестирования въезжающих в Россию сказано, что «оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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