«Не на колбасу»: Спустя 6 лет войны в Донецке закрыли «прифронтовую» Петровскую конюшню (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке расформировали Петровскую конюшню. Уже давно велись разговоры о том, что лошадей из прифронтового Петровского района будут куда-то переводить. Но в реальности это случилось только сейчас, очень быстро и неожиданно для работников конюшни. Об этом пишет местная газета.

Конюшню Петровского лесничества создали за долго до войны. Сюда попали лошади с расформированной племенной фермы компании «Агротис», находившейся в селе Богоявленка Марьинского района. Тогда удалось спасти жеребца и нескольких племенных кобыл с жеребятами.

«Петровка обделена конюшнями, ведь она находится очень далеко от центра, поэтому не каждый может сюда приехать, чтобы просто покататься на лошади. Раньше (до войны) в Марьинке был конный центр, но он, скорее, спортивный и поэтому был закрыт для обычных людей. Затем центр сгорел в результате боевых действий, после чего лошадей в нашем районе вообще не осталось. Поэтому наша конюшня, конечно, пользовалась большой популярностью. У нас можно было покататься на лошадях», – рассказывает берейтор (специалист по обучению лошадей и подготовке их к верховой езде) Марина Совпель.

Прокат лошадей стоил 300 руб. в час (125 грн по местному курсу валют), и многие вполне могли себе это позволить. Более того, специально для детей сделали «обмен» – катание на лошади бесплатно, но за это нужно было помочь на конюшне. Поэтому Петровскую конюшню облюбовали в основном дети – ученики школы № 100 и района.

«Особых денег все эти мероприятия не приносили, нам выделяли средства только сено, а на остальное нужно было зарабатывать прокатом», – поясняет Совпель.

После 2014 года на конюшню неоднократно прилетали снаряды и мины, были попадания в здания и на пастбище. Приходилось каждое утро собирать осколки, чтобы лошади не поранились. К счастью, обошлось без жертв, хотя животные были очень напуганы. Это, кстати, стало одной из официальных причин расформирования конюшни. Но почему-то лишь в 2020 году, спустя 6 лет войны.

В итоге, лошади были переведены в Амвросиевское лесничество.

«Эта конюшня на сегодня – убыточное предприятие. Бывшего руководителя, который не смог организовать нормальную работу, уже уволили. А работа с лошадьми – очень тяжелая, прокат коней себя так и не оправдал, очень много затрат на питание, уход, лекарства, а прибыли никакой… Но мы ведь лошадей не на колбасу куда-то сдали. Они теперь тоже размещены в лесхозе, только в другом – это тоже государственное предприятие. Там они в безопасности», – говорит лесничий Петровского лесничества Александр Момот.

Сегодня Петровская конюшня пустует, там нет никого – ни людей, ни животных.

«Есть ли на новом месте специальные помещения для лошадей – их ведь нужно правильно разместить. Есть ли у них возможности для выгула, как с питанием, кто за ними ухаживает?» – переживает Марина Совпель.

«К нам привезли всего 7 лошадей из Петровского лесничества, сегодня они размещены на территории Артемовского лесничества. Уже налажен надлежащий уход за ними. Сначала их надо как следует откормить, чтобы они пришли в себя от всех потрясений. После этого будем смотреть, что с ними делать дальше», – отреагировал директор Амвросиевского лесного хозяйства Алексей Искевич.

Что будет дальше с животными – пока не понятно. Но их «карьера» как верховых лошадей закончилась, т.к. в Амвросиевке нет тренеров и других специалистов в этой области. «Их катастрофически не хватает даже в донецких конных клубах», – резюмируется в статье.