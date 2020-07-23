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81 зараженный: В «ЛНР» отчитались о «локализации» очагов коронавируса в Лутугино

23.07.20 19:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» локализовали очаги коронавирусной инфекции на территории города Лутугино. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила на брифинге «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент по результатам работы Министерства здравоохранения локализованы очаги коронавирусной инфекции в городе Лутугино», – уверяет Пащенко.

По ее словам, с начала пандемии, на территории Лутугинского района был зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.

При этом ранее в сводках «ЛНР» по заболеваемости коронавирусом не упоминался Лутугинский район либо информация о вспышке COVID-19 в городе Лутугино.

Всего по состоянию на 23 июля в «ЛНР» зарегистрированы и подтверждены 604 случая COVID-19. Соответственно, на Лутугинский район приходится 7-я часть от общего числа заболевших. Выздоровели – 540 человек, умерли – 15.

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