Колонны, фрески, узорные лестницы: В Мариуполе реконструируют городской дворец культуры (Фото)

В Левобережном районе Мариуполя идет реконструкция городского дворца культуры. Строение 50-х годов ХХ века имеет уникальную архитектурную ценность для Мариуполя, сообщает пресс-служба городского совета.

Фундаментальные круглые колонны, настенные фрески и узорные лестницы – это лишь малая часть архитектурного достояния здания. Чтобы сохранить исторические наследие, в работе задействованы столичные реставраторы. Предварительная стоимость объекта – порядка 120 млн грн.

«Наша цель – создать в каждом районе города эпицентр культурной и спортивной жизни. Сейчас восстанавливаем дворец культуры, который не видел ремонта 70 лет. Недалеко идут активные работы по строительству Ледовой арены, в планах и строительство бассейна. Все эти объекты призваны переродить философию и жизнь города. В каждом районе города должны появится подобные комплексы», – отметил Вадим Бойченко.

До начала реконструкции дворец насчитывал порядка 40 коллективов. Всего его посещали около 800 детей. Основные художественные направления – студия вокала, балетная, цирковая и театральная школы, бальные танцы и другие направления хореографии. После реконструкции планируют увеличить посещаемость втрое.

«Во дворце оборудуют большой просторный холл, на втором этаже расположатся комнаты для переодевания. В здании находится уникальный цирковой класс. Высота потолка в нем составляет 70 метров. Это идеальное место для подготовки цирковых трюкачей. Балетный класс оборудуют современными станками», – отметили в горсовете.

В здании дворца культуры выполнены все капитальные работы. Произведена замена кровельного покрытия, внутренней электропроводки, системы вентиляции и отопления. В классах завершены отделочные работы. Новые оконные блоки полностью сохранили изначальную архитектурную форму. Все лепнины реставрируют вручную, сейчас ведется ручная роспись потолка.