От кишечного расстройства до холеры: Ни одно водохранилище Донецка не пригодно для купания, но люди плещутся (Фото)

Вода в водоемах неподконтрольного украинской власти Донецка не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям. Но в период карантина и безденежья, дончане не могут позволить «водный» отдых в иных местах даже «ДНР».

«В 96 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям (содержанию нефтепродуктов, сульфатов, взвешенных веществ, фенолов). Также в 52 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям – зарегистрировано содержание кишечной палочки», – говорится в сообщении «администрации» Донецка.

Данную ситуацию в интервью местной газете подтвердил и старший преподаватель кафедры ботаники и экологии «Донецкого национального университета ДНР» Эдуард Мирненко.

По его словам, изучение водных ресурсов на кафедре проводится на основании развития микроводорослей (фитопланктона). Об их загрязнении можно судить по составу видов, а также развитию численности и биомассы. Этот метод называется биоиндикацией. Например, массовое развитие ряда сине-зеленых микроводорослей указывает на высокий уровень загрязнения вод. В процессе жизнедеятельности они выделяют токсины, которые при попадании в организм могут вызывать серьезные отравления, вплоть до остановки жизненно важных органов.

Мирненко говорит, что в расположенном в центре Донецка Нижне-Кальмиусском водохранилище, у которого так любят проводить время отдыхающие, ежегодно с мая по ноябрь массово цветут сине-зеленые микроводоросли, в литре воды – нескольких миллионов их клеток.

«Уровень растворенного кислорода там практически на нуле, присутствует сероводород, а большое количество токсинов только усугубляет положение. Купаться в водохранилище крайне не рекомендуется, и даже опасно для здоровья. Процессы его самоочищения остановлены. Для спасения водохранилища необходимо следить за состоянием сточных вод, именно с ними поступает большое количество фосфатов и нитратов, которые являются средой для развития патогенной флоры», – говорит специалист.

Нижне-Кальмиусское водохранилище

Встречаются сине-зеленые микроводоросли и в Первом городском пруду, что в парке им. Щербакова, но там они не «цветут». Исследования, проводимые на кафедре, показали, что этот водоем по развитию микроводорослей имеет средний уровень загрязнения. Однако процессы самоочищения с каждым годом ухудшаются, в пруду преобладают процессы заболачивания.

Пруд в парке им. Щербакова

«Пруды Кирша, что в Кировском районе, относятся к категории слабопроточных, что, конечно, сказывается на их общей чистоте. По развитию микроводорослей водоем относится к умеренно загрязненным. Сине-зеленые микроводоросли массового развития не получают. Сероводород там есть, но его количество незначительное. Однако могут присутствовать различные соединения аммиака, что не является положительным моментом», – говорит Мирненко и добавляет, что соседний Песчаный пруд слабо изучен и требует проведения большого количества гидробиологических исследований.

Песчаный пруд

Что касается Донецкого моря, это особенный водоем, потому что он был создан как дополнительный на реке Кальмиус, однако имеет 90 % дождевого питания, то есть наполняется только за счет осадков. Поэтому в засушливые годы и при неконтролируемом поливе территорий, для которого и было создано это водохранилище, оно сильно мельчает. «Если этот процесс не контролировать, то нас ждет экологическая катастрофа с высыханием Донецкого моря», – считает эколог.

Донецкое море

По развитию фитопланктона Донецкое море загрязнено умеренно, резкие вспышки «цветения» в нем не наблюдаются. Однако из-за того, что там высокое количество лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП), купание в нем чревато заболеваниями – от кишечного расстройства до холеры.

Пруд Сахалин находится в Буденновском районе, возле частного сектора в небольшой балке, что сильно сказывается на его состоянии. Во время дождей с сельхозугодий смываются удобрения и попадают в этот водоем, что приводит зачастую к вспышкам «цветения» и к описанным выше и последствиям.

Такие же проблемы и в Питьевом пруду, расположенном возле Дурной балки.

«Таким образом, выделить чистый водоем для купания в нашем техногенно загрязненном регионе невозможно, все они имеют разные степени загрязнения. Так что любые купания в них – на свой страх и риск», – подытожил Мирненко.