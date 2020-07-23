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От кишечного расстройства до холеры: Ни одно водохранилище Донецка не пригодно для купания, но люди плещутся (Фото)

23.07.20 20:29

Вода в водоемах неподконтрольного украинской власти Донецка не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям. Но в период карантина и безденежья, дончане не могут позволить «водный» отдых в иных местах даже «ДНР».

«В 96 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по химическим показателям (содержанию нефтепродуктов, сульфатов, взвешенных веществ, фенолов). Также в 52 % проб вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям – зарегистрировано содержание кишечной палочки», – говорится в сообщении «администрации» Донецка.

Данную ситуацию в интервью местной газете подтвердил и старший преподаватель кафедры ботаники и экологии «Донецкого национального университета ДНР» Эдуард Мирненко.

По его словам, изучение водных ресурсов на кафедре проводится на основании развития микроводорослей (фитопланктона). Об их загрязнении можно судить по составу видов, а также развитию численности и биомассы. Этот метод называется биоиндикацией. Например, массовое развитие ряда сине-зеленых микроводорослей указывает на высокий уровень загрязнения вод. В процессе жизнедеятельности они выделяют токсины, которые при попадании в организм могут вызывать серьезные отравления, вплоть до остановки жизненно важных органов.

Мирненко говорит, что в расположенном в центре Донецка Нижне-Кальмиусском водохранилище, у которого так любят проводить время отдыхающие, ежегодно с мая по ноябрь массово цветут сине-зеленые микроводоросли, в литре воды – нескольких миллионов их клеток.

«Уровень растворенного кислорода там практически на нуле, присутствует сероводород, а большое количество токсинов только усугубляет положение. Купаться в водохранилище крайне не рекомендуется, и даже опасно для здоровья. Процессы его самоочищения остановлены. Для спасения водохранилища необходимо следить за состоянием сточных вод, именно с ними поступает большое количество фосфатов и нитратов, которые являются средой для развития патогенной флоры», – говорит специалист.

Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище
Нижне-Кальмиусское водохранилище

Встречаются сине-зеленые микроводоросли и в Первом городском пруду, что в парке им. Щербакова, но там они не «цветут». Исследования, проводимые на кафедре, показали, что этот водоем по развитию микроводорослей имеет средний уровень загрязнения. Однако процессы самоочищения с каждым годом ухудшаются, в пруду преобладают процессы заболачивания.

Пруд в парке им. Щербакова
Пруд в парке им. Щербакова
Пруд в парке им. Щербакова
Пруд в парке им. Щербакова
Пруд в парке им. Щербакова
Пруд в парке им. Щербакова

«Пруды Кирша, что в Кировском районе, относятся к категории слабопроточных, что, конечно, сказывается на их общей чистоте. По развитию микроводорослей водоем относится к умеренно загрязненным. Сине-зеленые микроводоросли массового развития не получают. Сероводород там есть, но его количество незначительное. Однако могут присутствовать различные соединения аммиака, что не является положительным моментом», – говорит Мирненко и добавляет, что соседний Песчаный пруд слабо изучен и требует проведения большого количества гидробиологических исследований.

Песчаный пруд
Песчаный пруд
Песчаный пруд
Песчаный пруд
Песчаный пруд
Песчаный пруд
Песчаный пруд

Что касается Донецкого моря, это особенный водоем, потому что он был создан как дополнительный на реке Кальмиус, однако имеет 90 % дождевого питания, то есть наполняется только за счет осадков. Поэтому в засушливые годы и при неконтролируемом поливе территорий, для которого и было создано это водохранилище, оно сильно мельчает. «Если этот процесс не контролировать, то нас ждет экологическая катастрофа с высыханием Донецкого моря», – считает эколог.

Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море
Донецкое море

По развитию фитопланктона Донецкое море загрязнено умеренно, резкие вспышки «цветения» в нем не наблюдаются. Однако из-за того, что там высокое количество лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП), купание в нем чревато заболеваниями – от кишечного расстройства до холеры.

Пруд Сахалин находится в Буденновском районе, возле частного сектора в небольшой балке, что сильно сказывается на его состоянии. Во время дождей с сельхозугодий смываются удобрения и попадают в этот водоем, что приводит зачастую к вспышкам «цветения» и к описанным выше и последствиям.

Такие же проблемы и в Питьевом пруду, расположенном возле Дурной балки.

«Таким образом, выделить чистый водоем для купания в нашем техногенно загрязненном регионе невозможно, все они имеют разные степени загрязнения. Так что любые купания в них – на свой страх и риск», – подытожил Мирненко.

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