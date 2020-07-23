Соглашение о прекращении огня на Донбассе должно быть подписано лидерами «нормандской четверки», – Зеленский

Соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран «нормандской четверки». Об этом сегодня, 23 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе – ред.) и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами у КПВВ «Станица Луганская».

Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран «нормандской четверки», что повышает статус этих договоренностей.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что достигнутые договоренности не лишают украинских военных возможности для самозащиты.

Президент заявил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.

Что касается деталей достигнутых договоренностей об устойчивом прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, то, по словам Зеленского, их отдельно будет нарабатывать ТКГ в рамках Минского формата.

«Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате – такой является договоренность. В Минском формате все должно быть подробно выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая», – отметил глава государства.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть – мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», – добавил он.

Напомним, Трехсторонней контактной группе (ТКГ) удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие. Оно начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и незаконных вооруженных формирований (НВФ) должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня.