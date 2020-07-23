«Боже, какая красота!»: В прифронтовом Гранитном реконструируют спортзал (Фото)

В прифронтовом селе Гранитное (Донецкая обл.) реконструируют спортзал. Средства на это выделил Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG). Об этом сообщает пресс-служба донора.

«Жители села Гранитное помнят времена, когда в местном спортзале регулярно занимались дети и взрослые. Но много лет это место было в непригодном состоянии: большому залу требовался срочный ремонт, залы поменьше также нуждались в реставрации, воды в спортзале не было вообще», – отмечают в DRC-DDG.

Жители решили изменить ситуацию и подали на конкурс проект о реконструкции спортзала. Заявку поддержали и теперь здесь полным ходом идет ремонт. Многие работы выполняют жители Гранитного, которые объединились вокруг общей цели.

«Мы уже и не надеялись, что нам удастся восстановить залы», — говорит Александр Мамрош, директор спортзала.

И хоть некоторые работы еще не окончены, уже сейчас небольшие группы людей (до 10-ти человек) посещают спортзал. Здесь работают секции вольной борьбы, футбола и фитнеса.

«Боже, какая красота! Я помню, как там все было, сейчас со всем другое дело!», – реагирует в соцсети уроженец села Павел Кутана.

«Да, сейчас хорошо. Скоро уже все работы закончат», – дополняют в DRC-DDG