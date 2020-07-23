Нарубили на 10 миллионов: На Донетчине полиция раскрыла группировки «черных лесорубов»

С начала текущего года полиция Донецкой области задокументировала 119 фактов незаконной вырубки леса. В частности полицейские ликвидировали две организованных группировки, которые осуществляли масштабные вырубки защитных лесополос, чем нанесли значительный ущерб экосистеме, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Общий ущерб от преступной деятельности «черных лесорубов» в Донецкой области за полгода достиг более 10 млн грн.

«В первом полугодии 2020 года в суд уже направлены 30 уголовных производств в отношении лиц, которые уничтожали лесные массивы в Донецкой области. На имущество правонарушителей наложен арест в размере около миллиона гривен», – говорится в сообщении.

Группировки, состоящие из 5 и 7 человек, действовали на территории трех районов – Волновахского, Марьинского и Никольского. Злоумышленники маскировали свою деятельность, соблюдая конспирацию. Незаконный бизнес приносил организаторам в среднем 1000 грн с каждого кубометра дров. Полиция задокументировала 35 эпизодов вырубки деревьев, в том числе ценных пород, в крупных размерах.

«Фигуранты вырубили лесополосы, предназначенные для защиты полей. А в Славянском районе полицейские прекратили порубку на территории Национального природного парка. Варварское истребление лесов оказывает негативное влияние на окружающую среду и сельское хозяйство – разрушается почва, возникают эрозии. Только за полгода размер ущерба, причиненного "черными" лесорубами, составил 10 млн грн», – подчеркивают в полиции.

Районы, которые «страдают» от набегов лесорубов, патрулируют правоохранители совместно с работниками лесничеств. Кроме этого, полицейские блокируют незаконные перевозки древесины.

Грузы на автодорогах проверяют группы реагирования, а также полиция из состава сил ООС на блокпостах. В течение полугода зарегистрировано 124 факта перевозки древесины без надлежащих документов.