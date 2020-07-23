До $100 000: Для предприятий Донбасса открыта новая программа по софинансированию в 50%

Для Донецкой и Луганской областей рамках донорской программы «Программа экономического развития восточной Украины» открыт проект по софинансированию бизнеса. Об этом сообщает реализатор проекта – Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

Партнерство будет осуществляться по принципу соинвестирования: грантовая поддержка от DRC-DDG от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США и обязательный вклад партнера до 50% общего бюджета проекта. Инвестирование со стороны партнера возможна в финансовой или нефинансовой форме.

Основные условия программы:

конечным результатом проекта должно быть увеличение доходов местного населения на определенной территории в Донецкой и / или Луганской области, в том числе за счет их прямого вовлечения в производственно-сбытовые цепочки;

идея проекта должна предусматривать расширение бизнес-деятельности партнера;

также одной из составных частей бизнес-проекта должно быть вовлечение в производственно-сбытовые цепочки местного уязвимого населения, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта. При этом создание новых официальных рабочих мест не является обязательным условием программы;

проект должен быть прибыльным / жизнеспособным для местного партнера.

Несколько примеров бизнес-партнерства:

пункт приема и хранения овощей. Цель – поддержка местных производителей путем обеспечения доступа к сбыту выращиваемой продукции по оптимальным ценам. Такая идея предусматривает сотрудничество с частными предприятиями, которые обладают, например, оптовыми складскими помещениями, и покупают или покупать продукцию у местного населения;

упрощение доступа местного населения к сельскохозяйственным услугам. Например, доступа к сельхозтехнике, ветеринарным услугам, сельскохозяйственным материалам (семена, удобрения и др.). Такая идея предусматривает сотрудничество с местными предпринимателями, которые работают в сельскохозяйственной сфере;

приобретение оборудования для местных или региональных лабораторий с целью повышения продаж местной продукции и увеличения доходов местного населения;

развитие швейного или обувного производства в шахтерских / индустриальных городах с целью увеличения занятости;

сбор и переработка молока. Цель – обеспечение конкурентоспособных цен сбыта молока для местных производителей. Такая идея предусматривает бизнес-партнерство с частными предприятиями, которые имеют опыт работы в данной сфере, и готовы покупать продукцию у местного населения.

«Ваша идея может существенно отличаться от перечисленных примеров, главное, чтобы она соответствовала критериям программы», – отметили в DRC-DDG.

Посмотреть подробные условия и подать заявку можно по ссылке.

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