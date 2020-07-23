Заварили пробоину, расчищали подъезды: В прифронтовой зоне ремонтируют участки канала Северский Донец-Донбасс

Ремонтные бригады коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» в течение дня сегодня, 23 июля, ремонтировали поврежденные участки канала Северский Донец-Донбасс в районе населенного пункта Шумы вблизи Торецка. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что участок трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм в районе балки Шумы (в «серой» зоне между временно неподконтрольной Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецком) был поврежден в результате обстрела. Из-за этой аварии была сокращена подача воды по каналу Северский Донец-Донбасс. Для проведения ремонтных работ вчера, 22 июля, было получено разрешение и подтверждение режима тишины в период с 23-го по 31 июля.

«Сегодня работники "Воды Донбасса" начали монтаж сегмента на пробоине размером 3,7 на 1,7 м на левой ветке водопровода диаметром 2300 мм. Также расчищали подъезды и готовили пути подъезда к месту основной пробоины на правой ветке водопровода диаметром 2300 мм. На нем сегодня заварили пробоину размером 200 на 200 мм. Пока нет проезда к трубопроводу диаметром 2100 мм. Там тоже пришлось засыпать щебнем размытые участки местности, чтобы обеспечить возможность для проведения ремонта», – рассказал Кириленко.

По его информации, по состоянию на 18:00 23 июля проведение работ завершено.

На сегодняшний день водоснабжение населенных пунктов Покровского, Селидовского, Александровского, Добропольского и Волновахского районов сокращено на 10%, подача воды осуществляется по графику из резервуаров.

Продолжить работы ремонтники «Воды Донбасса» планируют с 9:00 24 июля – при условии соблюдения режима тишины и гарантий безопасности.