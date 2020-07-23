Сбежал в лес: Под Полтавой разыскивают террориста, взявшего в заложники полицейских

Сегодня, 23 июля, после захвата заложника в Полтаве и выезда с ним за пределы города Роману Скрипнику удалось скрыться от правоохранителей.

Как отмечает Национальная полиция, злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке.

«Сейчас идет спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим», – уточнили в полиции.

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника. «Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются (по состоянию на 19:00, – ред.). Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть опасен, то самостоятельно не надо пробовать задерживать его. Это сделают полицейские рано или поздно», – сказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире «Громадського радіо»

Он также сообщил, что полковник полиции Виктор Шиян инициировал обмен себя на полицейского, которого первоначально захватил Скрипник. «Это была смелая инициатива полковника полиции Виктора Шияна, он сам предложил это (обмен его на полицейского, – ред.). Поскольку он опытный полицейский – то он пошел на такой смелый шаг. И хорошо что он (Роман Скрипник, – ред.) согласился на обмен, это завершилось таким промежуточным результатом, что сейчас нет угрозы жизни людям в каком-то городском квартале», – добавил Шевченко.

По его словам, угрозы жизни полковнику Шияну нет, он вместе с другими полицейскими участвует в поисках злоумышленника.

Шевченко уверен, что события в Полтаве не связана с событиями в Луцке, которые произошли 21 июля. «Здесь обычный уголовный воришка, который не хочет идти в тюрьму и решил поиграть в криминальный боевик», – говорит он.

По его словам, за такими событиями которые произошли в Луцке, часто бывает волна заминирований и псевдоминирований, которая может бить связана с эмоциями и хайпом.

На данный момент следователи квалифицируют события по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (Скрипник первоначально угрожал взорвать гранатой себя и заложника);

ст. 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

ст. 349 – захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожал подорвать себя и его гранатой. Его требования – освобождение от уголовного наказания за прежнее преступление. После переговоров обменял правоохранителя на полковника полиции, потребовал автомобиль и с новым заложником направился за пределы города. Машину сопровождала полиция и спецподразделения.

Злоумышленником оказался 32-летний Роман Скрипник, который ранее был неоднократно судим.