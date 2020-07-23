Как в детском лагере: В зоопарке курортного Урзуфа растят малышей диких животных (Видео)

В курортном поселке Урзуф (Донецкая обл.), расположенном на побережье Азовского моря, работает зоопарк.

Сотрудница заведения Наталья Луценко рассказывает о своих воспитанниках. Первым показывает верблюжонка Султана. «Кушаем мы по 3 литра молока 3 раза в день. Он уже научился сего кушать. Обязательно для примера – как это нужно делать – он должен наблюдать за старшими», – говорит она.

Султан берет пример с самого старшего сородича, который обитает здесь, – это верблюдица Аурита. Ей всего 6 месяцев, и с Султаном только начинает дружить, хотя характеры у них разные. «Она отличная учительница. Ну, конечно, задира. Она постоянно хочет с ним играть, а Султан очень спокойный по характеру», – поясняет Наталья.

Самый молодой львенок – 2-месячная «девочка». Но за свою еще недолгую жизнь много пережила. Сразу после рождения его перестала кормить мать. «Уже практически отказали почки. Она была практически полностью обезвожена. Мы сразу приехали в ветклинику. Сразу даже не удалось поставить катетер – вены уже не было видно из-за нехватки давления. И ее "капали" подкожно. А сейчас она уже кушает прикорм – куриный фарш, яичный желток и витамины. А записвает все это козьим молочком», – рассказала Луценко.

Дикие животные здесь живут как в детском лагере – свежий морской воздух и питание по расписанию.

Работники зоопарка считают, что среди своих сверстников животным комфортнее жить и развиваться. Уверены, что когда малыши подрастут, то к людям не будут проявлять агрессии.

Как сообщалось ранее, данный львенок родился в июне в зоопарке Мариуполя.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»