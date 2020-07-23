Люди без сердца: Как в Мариуполе забирают квартиры за долги

Пенсионерка из Мариуполя Анна Леонидовна воспользовалась предложением о быстрых кредитах, когда деньги дают сразу и в долларах, без справок с работы и всевозможных разрешений. По словам женщины, осенью 2018 года она взяла в долг 1500 долларов, а сейчас ее пытаются выселить из квартиры, передает «Сайт города Мариуполя».

Анне Леонидовне, несколько лет назад ей понадобилась дорогостоящая операция. Денег у нее не было, и она взяла взаймы 1500 долларов у своей знакомой. Отдать нужную сумму она так и не смогла.

Однажды она увидела объявление о кредитах и решила взять долг у Станислава П. Он сумму выдал, но долг оформил нотариально. Пенсионерка тут же вернула долг знакомой. Но все проблемы только начинались.

По словам юриста Бориса Бардычевского, который сейчас занимается делом Анны Леонидовны, женщине сообщили, что вернуть ей нужно 2880 долларов. Срок сделки – 1 год. И она на это согласилась.

«Сначала она исправно платила по 90 долларов (как указано в договоре), но затем поняла, что ей нужно где-то подработать, и она отправилась в Россию. Вернувшись, решила продать автомобиль сына. Они взяли необходимые 2880 долларов и пришли к Станиславу, но тот заявил, что деньги ему уже не нужны, и он хочет забрать квартиру», – рассказал юрист.

Он отметил, что Анна Леонидовна не знала, что берет деньги под залог квартиры и не понимала, что подписывает, ведь она не знает украинский язык.

Юрист также добавил, что домой к пенсионерке уже приходили «амбалы» и угрожали ей ломом.

После этого было написано заявление в полицию и открыто уголовное производство. Одно уголовное производство открыла полиция в апреле 2020 года (по факту угроз), второе – прокуратура, в июне 2020 года (получение прав на имущество путем обмана).

Юрист отметил, что запугивают пенсионерку они не впервые. В 2019 году под давлением она подписала еще один договор о займе в размере 10 тысяч долларов, согласно договору – должна выплачивать ежемесячно по 400 долларов. «Только деньги ей тогда никто не дал», – сказал Бардычевский.

Также был подписан договор ипотеки, согласно которому до 7 ноября 2019 года нужно было вернуть взятые в долг деньги, а в случае неуплаты Станислав П. имеет право получить свои деньги за счет имущества, переданного в ипотеку. Предметом этого договора является двухкомнатная квартира в микрорайоне Восточный. По договору, документы на квартиру были переданы Станиславу и вернуть их он должен был только после того, как будут отданы взятые взаймы деньги.

Поскольку договор был не выполнен, Станислав претендует на квартиру. В свою очередь Анна Леонидовна покидать свою жилплощадь не намерена, она уверена, что стала жертвой мошенничества и отстаивает права в суде.

Станислав П. комментировать ситуацию не захотел. Отметив, что сейчас кто угодно может заявить, что ему угрожали и запугивали. «Есть суд, и суд во всем разберется», – сказал он.

О том, что квартира становится предметом залога, говорится еще в объявлении. Но существует вероятность, что 70-летнюю женщину могли запутать и действительно обмануть. Чтобы узнать, какую именно информацию дает Станислав при подписании договора, журналисты решили взять деньги в долг.

Журналист позвонил по указанному в объявлении номеру и заявил, что ему срочно нужны 2 тысячи долларов.

«Квартира или автомобиль у вас есть? – уточнил мужчина. – Если есть, то я готов вам дать кредит».

Станислав сразу же пригласил в офис нотариуса, а уже на месте рассказал, как можно получить деньги и что для этого нужно. Мы решили, что будем предлагать в качестве залога квартиру. «Вам нужно принести справку из ЦНАПа о том, что в квартире не прописано малолетних детей – это основное условие. Вы должны понимать, что отдаете в залог квартиру и идти на это с широко открытыми глазами», – сказал Станислав.

Оказалось, что 90 долларов в месяц – это процент за пользование деньгами (1080 долларов за год). Его человек, взявший кредит, обязан платить ежемесячно. Отдавать «тело» платежа он может любыми частями до конца срока договора. В случае, если это сделать не получается, договор займа можно продлить. Главное – нельзя просрочить ежемесячный платеж.

«Самое главное – не прятаться от меня. Если есть проблема, то она решается. Вы можете продать свою квартиру и вернуть мне долг. Я могу вам помочь с продажей. А вот если вы больше 3 месяцев не выходите на связь, то смело можете паковать чемоданы, – вы в вашей квартире больше не живете», – объяснил «потенциальным кредитополучателям» Станислав.

Также он уточнил, что договор оформляется нотариально и за услуги нотариуса (около 7 тыс. грн) платит заемщик.

Как оказалось, Станиславу П. 33 года, проживает в Мариуполе. Также известно, что он учился в Азовском морском институте.

За последние 2 года – он участник 9 судебных разбирательств. В 6 случаях он выступает, как заявитель и в трех – как ответчик. В рамках двух судебных производств он пытается взыскать сумму долга. В двух случаях он требует устранить препятствия для пользования квартирой, в одном – определяет порядок пользования квартирой и еще в двух – выселяет. Кроме того, в двух случаях, где он выступает ответчиком, заявитель хочет, чтобы договор займа признали недействительным.

В реестре судебных решений есть все указанные производства. Правда, многие – в процессе судебного разбирательства. К примеру, вопрос по взысканию 17 тысяч долларов уже решен в пользу Станислава, а вопрос о выселении из квартиры до сих пор рассматривается.

То есть дело Анны Леонидовны далеко не первое в списке и практика по взысканию долга путем получения квартиры тоже не нова.

Станислав сообщил, что примерно 10% его должников теряют свое имущество, но считает, что виноваты в этом они сами.

В сети интернет есть объявление о продаже дома в поселке Бригантина. Как оказалось, его продает Станислав. И этот дом был отобран за долги. Правда, на встрече с потенциальными покупателями он этот момент упустил. «Были аресты, но уже давно сняты», – сказал он.

Двухэтажный дом без ремонта и отделки он продавал за 22,5 тыс. долларов. Продавался он достаточно долго и был продан за 18,5 тыс. долларов.

Как рассказал представитель одного из агентств недвижимости города Иван, подобные продажи встречаются довольно часто.

«Однажды я продавал квартиру, в которой находилась пожилая женщина. Она плакала, говорила, что сын взял деньги в долг и не вернул, а она на старости лет осталась на улице. У тех, у кого они брали в долг, нет сердца. Ну не может человек с сердцем стать ростовщиком и так безжалостно выбрасывать людей на улицу. Может это и не мошенничество, но это схема. Схема, которая работала и будет работать. Нужно думать головой, нужно понимать, что если тебе просто так дают большие деньги, расплачиваться придется сполна», – сказал Иван.