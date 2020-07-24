RU
Все новости

Дети, молодежь, пожилые люди: Губернатор Донетчины рассказал, у кого выявили COVID-19 (Карта)

24.07.20 08:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение суток в Донецкой области зафиксированы 12 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение суток заболевание подтвердилось:

  • у 9 человек в Славянске (полуторагодовалый мальчик, 14-летняя девочка, мужчины 25, 44, 47, 55 лет и женщины 25, 55, 70 лет);
  • у 1 человека в Славянском районе (женщина 60 лет);
  • у 2 в Мариуполе (мальчик 12 и мужчина 43 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 830 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 593 пациентов;
  • находятся на лечении – 205 человек;
  • летальных случаев – 11.


Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк