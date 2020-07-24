Дети, молодежь, пожилые люди: Губернатор Донетчины рассказал, у кого выявили COVID-19 (Карта)

В течение суток в Донецкой области зафиксированы 12 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение суток заболевание подтвердилось:

у 9 человек в Славянске (полуторагодовалый мальчик, 14-летняя девочка, мужчины 25, 44, 47, 55 лет и женщины 25, 55, 70 лет);

у 1 человека в Славянском районе (женщина 60 лет);

у 2 в Мариуполе (мальчик 12 и мужчина 43 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 830 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 593 пациентов;

находятся на лечении – 205 человек;

летальных случаев – 11.



