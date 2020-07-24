«Сдал / не сдал»: Определены пороговые баллы ВНО по семи предметам

В Украине определены пороговые баллы внешнего независимого тестирования по семи предметам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Сегодня, 24 июля, на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым засчитываются как оценки за ГИА).

23 июля состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал / не сдал». Были определены пороговые баллы «сдал / не сдал» для тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, что соответствует 22 тестовым баллам, по истории Украины – 25, по иностранным языкам – 17, по биологии – 22.

Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, что не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлен адаптивный порог, соответствующий 15 баллам.

Также в УЦОКО отметили, что от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог «сдал / не сдал» не преодолели: по украинскому языку и литературе 8,32% человек, по истории Украины – 13,19%, по английскому языку – 7,35%, испанскому языку – 11,3%, немецкому языку – 11,4%, французскому языку – 7,8%, по биологии – 5,51%.

Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал / не сдал» по географии, химии состоится 28 июля.