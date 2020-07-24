«Выбивал» у сверстника 15 тысяч: На Донетчине будут судить 19-летнего парня

19-летнего жителя Бахмута (Донецкая обл.) будут судить за вымогательство детег у сверстника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Артемовской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 189 (требование передачи чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства) УК Украины относительно жителя Бахмута.

Досудебным расследованием установлено, что с марта по май 2020 года неоднократно судимый за вымогательство и грабеж 19-летний юноша вместе со своим знакомым требовал деньги у своего сверстника, угрожая ему физической расправой.

«Во время одного из сеансов "выбивания" надуманного долга злоумышленник силой затащил "должника" в автомобиль, в котором находился соучастник, и, приставив к голове нож, требовал отдать ему 7 тыс. грн. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал вымогателю 1 тыс. грн, но тот увеличил сумму до 15 тыс. и пригрозил в случае неповиновения похоронить должника живьем, после чего получил от него еще 2,9 тыс. грн», – сообщили в прокуратуре.

Через несколько дней вымогателя задержали правоохранителями и по ходатайству прокуратуры отправили за решетку. Максимальное наказание по указанной статье – до 7 лет лишения свободы.