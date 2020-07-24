За сутки в Украине COVID-19 заболели 972 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 972 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 24 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медработника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксированы 20 летальных случаев. При этом выздоровели 886 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 62 823 человека. Из них 4 465 детей и 8 196 медработников. При этом в целом выздоровели 34 886 человек. Летальных случаев – 1 571», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (118), во Львовской (126), Ровенской (96), Ивано-Франковской (87) и Харьковской (74)областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 830 случаев COVID-19, в Луганской – 118 случаев.