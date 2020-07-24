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В «ЛНР» отменили 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ

24.07.20 10:28
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ЛНР» отменили 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ. Об этом 23 июля сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Указом главы снято ограничение по лицам, прибывшим из Российской Федерации. То есть после прибытия из Российской Федерации для жителей ЛНР снята необходимость 14-дневного пребывания на дому, то есть 14-дневной самоизоляции», – заявила Пащенко.

«Министр» добавила, что при этом необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих в «республику» с подконтрольной украинским властям территории.

Напомним, в «ЛНР» рассказали об условиях для въезда в РФ.

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