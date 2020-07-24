Сводка из зоны ООС за 23 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

неподалеку Старогнатовки – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь по украинским опорным пунктам:

у Новотошковского – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Причепиловки и Орехово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» украинские позиции у Старогнатовки противник обстреливал из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки 1 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 2 единицы».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли поселок городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), повреждены 4 жилых дома на ул. Папанина. Огонь открывался из вооружения БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2».