15 лет Фонду Рината Ахметова: Уникальный опыт помощи и спасения

В 2014 году восток Украины охватило пламя конфликта, которое не утихло до сих пор. Миллионы людей были лишены лекарств, медицинских услуг и продуктов питания. Тогда на помощь стране одним из первых пришел Ринат Ахметов. По его личному решению, в августе 2014-го была создана одна из крупнейших программ Фонда – Гуманитарный Штаб. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов поставил перед командой Фонда задачу – помогать. Помогать столько, сколько будет возможно, помогать тем, кому это максимально необходимо, помогать там, где тяжелее всего. Благодаря этим инициативам люди знали, что их не бросили. Каждый день в телефонных звонках и письмах, которые продолжают поступать в Фонд, они говорят о том, что эта помощь для них была гораздо больше, чем просто еда. Это настоящие наборы выживания. Это та помощь, которая давала каждому силу и точку опоры», – вспоминает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Основой работы Гуманитарного Штаба стала уникальная для Украины система доставки и распределения гуманитарной помощи. Она базировалась на анализе потребностей населения, жестких временных рамках при сортировке продуктов, формировании продуктовых наборов и их доставке в населенные пункты вдоль 427-километровой линии соприкосновения. Такой подход позволил добиться, казалось бы, невозможных темпов работы. Например, на формирование одного набора весом 14 кг уходило всего 52 секунды!

Работа Гуманитарного Штаба вошла в историю, ведь его опыт спасения в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов в Украине.

«Это научный подход. Для того чтобы организовывать помощь, было проведено большое социологическое исследование и создана карта. Она позволяла оценить, что нужно людям в каждом населенном пункте. Эта карта стала основой для координации работы не только Фонда Рината Ахметова, но и других организаций – Красного Креста и так далее», – говорит Владимир Паниотто, руководитель Киевского международного института социологии.

По словам эксперта, благодаря такому подходу люди на Донбассе получали именно ту помощь, которая была им необходима. Ноу-хау Фонда стало настоящим лучиком надежды для самых незащищенных мирных жителей: стариков, людей с ограниченными возможностями, детей, многодетных семей.

С февраля 2017 года работа «Донбасс Арены» в Донецке, где располагался распределительный центр – сердце Штаба – и формировались продуктовые наборы, была полностью заблокирована. Сами люди называли ее «Ареной милосердия» и знали, что здесь они всегда могут рассчитывать на помощь. После блокирования стадиона не менее полумиллиона человек оказались на грани выживания, лишенные даже элементарных продуктов.

«Я помню день 28 февраля, когда запретили выдавать гуманитарную помощь. Мне позвонила подруга, плакала навзрыд», – вспоминала жительница Донецка, пенсионерка Ирина Покаленко.

И все же, пожилая женщина вместе с сотнями других горожан еще несколько дней подряд приходила к «Донбасс Арене». Людей вела одна надежда: вдруг снова будут выдавать продукты. И даже спустя несколько лет они продолжают верить, что «Арена милосердия» вернется.

Однако Распредцентр Гуманитарного Штаба продолжил работу в Мариуполе. Как и на «Арене милосердия», действовал круглый год, утром и вечером ради помощи миллионам людей. Именно отсюда помощь Рината Ахметова отправлялась по дорогам Донбасса, как по артериям, в самые отдаленные села, города и поселки. Туда, где взрывы и отчаяние, где мирным жителям нужны спасение и поддержка. Туда, куда доезжали только бригады мобильной выдачи Гуманитарного Штаба и вместе с помощью привозили людям надежду.

Помощь Рината Ахметова спасла более миллиона жизней по обе стороны линии соприкосновения. Начиная с 2014 года, мирные жители в зоне конфликта получили около 12,5 миллиона наборов выживания, то есть более 134 тысяч тонн продуктов. Для их одновременной перевозки понадобилось бы свыше 6700 груженных до отказа фур. Выстроенные колонной, они бы растянулись почти на 100 километров.