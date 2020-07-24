Россия в ТКГ отказывается утвердить 13 районов для разминирования

Украинская сторона приветствует прогресс в Трехсторонней контактной группе по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 23 июля, передает «Укринформ».

«Мы приветствуем договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства», – заявил дипломат.

«Вместе с этим, мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, по которым сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным по последнему вопросу является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования», – добавил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, «Россия и ее представители временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке Минских переговоров».

В частности, по вине российской же стороны практически остановлено обсуждение вопроса особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Трехсторонней контактной группе (ТКГ) удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие. Оно начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и незаконных вооруженных формирований (НВФ) должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня.