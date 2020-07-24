Во Франции расшифровали самописцы сбитого в Иране украинского самолета

Во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) над Тегераном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии «Громадському радио».

«Все данные с двух самописцев (речевой и параметрический) считаны и расшифрованы. Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка один из его этапов. Однако невозможно спрогнозировать, сколько продлится техрасследование», – отметил он.

Также в Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации сообщили, что анализ данных бортовых самописцев завершен.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков». Также во Франции подтвердили получение «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.