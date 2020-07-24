Фонд Рината Ахметова приглашает детей 8-16 лет принять участие в уникальном 7-дневном онлайн лагере. Старт пилотной смены проекта – 9 августа 2020 года. В онлайн-формате дети обучатся навыкам киносъемки, узнают о ключевых профессиях в кинопроизводстве, получат базовые навыки создания собственного контента, снимут короткометражный видеоролик о своей жизни, а еще – встретят новых друзей! Ребята поучаствуют в диджитал-конкурсе на лучшую видео историю. Лучшие видео работы будут отмечены призами и показаны на телеканале «Украина». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Участниками проекта могут стать: дети из малообеспеченных и социально-незащищенных семей, дети из приемных семей, детских домов семейного типа, дети опекунов и усыновителей Донецкой, Луганской области; дети, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также дети-переселенцы.

Отбор участников проекта будет осуществляться по нескольким критериям: желание обучиться киномастерству, научиться писать эссе и наличие жизненной истории о трагических событиях на Донбассе.

На протяжении смены с ребятами будут работать психологи, вожатые, кураторы проекта «Кино Лето». Интересная программа лагеря, креативные конкурсы и квесты, увлекательные отрядные активности и профессиональная команда сделают это лето незабываемым для вашего ребенка.

«Проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" – это 7 дней счастья, 168 часов спокойствия, 10 080 минут радости, 604 800 секунд яркости», – отмечают в пресс-службе.

Все, что необходимо участнику – гаджет (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) с установленной на нем платформой Zoom и собственной страничкой в Facebook, а также доступ к хорошему интернету в течение 7 дней с 10 до 17 часов.

«В рамках онлайн смены ребята научатся снимать видео истории, брать интервью, обучаться сценарному и актерскому мастерству, освоят базовые упражнения по технике речи. Приобретут навыки в таких профессиях, как: оператор, режиссер, продюсер, видеоблогер. Проработают с психологами свои страхи, неуверенность в себе, научатся справляться со стрессовыми ситуациями, пройдут мастер-классы по мерам безопасной жизни в зоне военного конфликта, приобретут новых друзей и станут членами дружного сообщества благополучателей Фонда», – сообщили в пресс-службе.

Регистрация на проект возможна до 31.07.2020 в двух форматах:

по телефону горячей линии Фонда 0800 509 001;

в онлайн формате по ссылке.

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте Фонда.