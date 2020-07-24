В «ДНР» сообщили, как будет работать КПП под Донецком

В «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения – через КПП под Донецком, в Еленовке – по понедельникам и пятницам. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил «заместитель руководителя службы пограничной охраны» Александр Гончаров, передают местные интернет-ресурсы.

«Мы работаем в понедельник и пятницу. Теперь пока в ближайшее время будет именно такой график», – уверяет Гончаров.

Также Гончаров сообщил, что КПП «Еленовка» сегодня возобновил работу. «ДНР открыла контрольный пункт, его работа продлится до 18:00. Пропуск осуществляется в обе стороны», – уверяет он.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Как сообщалось ранее, последний раз КПП «Еленовка» открывали 20 июля – на въезд и выезд пропустили 267 человек. Очевидцы поделились своим опытом пересечения линии разграничения в этот день.