COVID-19: В «ДНР» зафиксировали 36 новых случаев и еще одну смерть

За последние сутки в «ДНР» выявлены 36 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 23 июля, выявлены 36 случаев заболевания COVID-19. 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 76 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 24 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1611: