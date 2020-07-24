На Луганщине не выявили ни единого случая COVID-19 за сутки (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки не подтвержден ни один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Луганской области осталась без изменений», – говорится в сообщении центра.

По состоянию на 24 июля в Луганской области подтверждены 119 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 85 человек;

продолжают лечение – 33 человека (9 человек – в больницах, 24 человека – амбулаторно);

умер – 1 человек.





Как отмечают в Луганской облгосадминистрации, заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 5,45%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 июля в Украине COVID-19 заболели 62 823 человека (34 886 пациентов – выздоровели, 1 571 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 830 заболевших (выздоровели – 614 пациентов, летальных случаев – 11).

В «ДНР» – 1 611 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 94). В «ЛНР» (на 23 июля) – 604 случая COVID-19 (выздоровели – 540 человек, летальных случаев – 15).