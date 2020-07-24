RU
Все новости

На Луганщине не выявили ни единого случая COVID-19 за сутки (Карта)

24.07.20 12:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за минувшие сутки не подтвержден ни один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Луганской области осталась без изменений», – говорится в сообщении центра.

По состоянию на 24 июля в Луганской области подтверждены 119 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 85 человек;
  • продолжают лечение – 33 человека (9 человек – в больницах, 24 человека – амбулаторно);
  • умер – 1 человек.


Как отмечают в Луганской облгосадминистрации, заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 5,45%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 июля в Украине COVID-19 заболели 62 823 человека (34 886 пациентов – выздоровели, 1 571 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 830 заболевших (выздоровели – 614 пациентов, летальных случаев – 11).

В «ДНР» – 1 611 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 94). В «ЛНР» (на 23 июля) – 604 случая COVID-19 (выздоровели – 540 человек, летальных случаев – 15).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк