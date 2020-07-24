Генсек ООН призвал выполнять новые договоренности о режиме тишины на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал мирные шаги в урегулированы конфликта на Донбассе и призвал стороны соблюдать последние договоренности Трехсторонней контактной группы в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, пишет УНН.

«Генеральный секретарь принимает к сведению договоренность, достигнутую в ходе вчерашнего заседания ТКГ о дополнительных мерах, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое по-прежнему больше всего страдает от боевых действий», – говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерриш призвал все заинтересованные стороны «принять необходимые меры, чтобы обеспечить новый импульс продолжающимся мирным усилиям "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ».

В частности, он призвал облегчить гуманитарный доступ вдоль линии соприкосновения и создание условий, способствующих прогрессу в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности ООН.