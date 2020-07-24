Первые места забрал Донецк: В «ДНР» выбирали лучшие кафе и рестораны

В «ДНР» провели конкурс на лучшее заведение общественного питания. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба «минпромторга ДНР».

В конкурсе было несколько номинаций.

«Лучшее заведение в этническом стиле»:

1 место занял ресторан-поместье «Гуляй-Хата» (г. Донецк);

2 место – кафе «Боржоми» (г. Донецк);

3 место – кафе «Якитория» (г. Донецк).

«Лучшая кофейня»:

1 место – кофейня-кондитерская «Lavazza» (г. Донецк);

2 место – чайная № 1 «ХанжонковЪ» (г. Макеевка);

3 место – кофейня «CherЁмуха» (г. Харцызск).

«Открытие года»:

1 место – ресторан «Кокон» (г. Донецк);

2 место – таверна-гриль «Охота на зайцев» (г. Донецк);

3 место – кафе «Полоса» (г. Енакиево).

«Победителям и призерам вручены дипломы», – заявили в «министерстве».

На местных интернет-ресурсах сообщается, что жюри оценивало «качество и культуру обслуживания посетителей, разнообразие ассортимента блюд в меню, карты вин, их оригинальность и оформление, а также санитарное состояние объекта и прилегающей территории, наличие профессиональной подготовки и уровень квалификации персонала».