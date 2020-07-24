Украли у стариков около 50 тыс. грн: На Донетчине разоблачили преступную троицу

Трое жителей Славянска (Донецкая обл.) – мужчина и две женщины – воровали деньги у пожилых людей. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Играя на человеческом сочувствии, злоумышленники просили воды, чтобы, якобы, запить лекарство, и под разными предлогами попадали в дома. Затем, отвлекая внимание хозяев, похищали деньги. Преступники не ограничили свои "гастроли" по территории нашей области – посягнули на имущество жителей Луганщины», – говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили членов преступной группировки – ими оказались жители Славянска, в возрасте от 25 до 30 лет. По предварительным подсчетам, сумма похищенных ими средств составляет около 50 тыс. грн.

По факту совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские проводят проверку причастности троицы к совершению других уголовных преступлений. Проводятся следственные действия.