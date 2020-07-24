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До 40 000 долларов: Для предприятий Донбасса предлагают кредиты под 5% годовых

24.07.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Инвестиционный фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)* объявляет прием заявок на кредитование под 5% годовых для социальных предприятий Донецкой и Луганской областей. В рамках проекта «Доступные кредиты для социальных предприятий восточной Украины» суммарно выделяется 100 000 долларов США. Об этом «Донецким новостям» сообщили в пресс-службе Фонда.

Прием заявок продлится до 31 августа 2020 года. После рассмотрения заявок, в партнерстве с «Ощадбанком» будут выданы от 3 до 5 кредитов для социальных предприятий востока Украины.

В рамках Программы под «социальными» рассматриваются такие виды предприятий:

  • на предприятии работает более 50% сотрудников, представляющих уязвимые группы населения, и большая часть прибыли реинвестируется в развитие компании для создания новых рабочих мест;
  • на предприятии работает менее 50% сотрудников, представляющих уязвимые группы, и не менее 10% от прибыли направлено на социальные цели;
  • минимум 20% прибыли предприятия направлены на социальные цели.

Дополнительные критерии для предприятий:

  • быть зарегистрированным юридическим лицом, в соответствии с действующим законодательством Украины, или физическим лицом-предпринимателем и осуществлять коммерческую деятельность в Донецкой или Луганской областях;
  • иметь четко прописанную в официальных документах социальную (экологическую) цель своей деятельности;
  • иметь четко прописанный механизм распределения прибыли, где будет видно сколько процентов прибыли направляется на социальную цель.

К рассмотрению будут приниматься заявки от социальных предприятий из Донецкой и Луганской областей, которые являются прибыльными, и срок деятельности которых превышает 12 месяцев.

Размер кредита для одного предприятия составит 10 000 – 40 000 долларов США в гривневом эквиваленте. Процентная ставка – 5% годовых, что является самой низкой ставкой для предпринимателей в Украине. Кредиты будут выдаваться сроком 6-36 месяцев, и по возвращении высвобожденные ресурсы будут использованы для новых кредитов.

Условия кредитования

Сумма кредита:

от 10 000 до 40 000 долл. США в гривневом эквиваленте

Валюта кредита

гривна

Кредитная ставка:

5% годовых (фиксированная ставка в течение всего срока кредита).

Срок кредитования:

– до 36 месяцев (3 года) для приобретения оборудования, недвижимости;

– до 24 месяцев (2 года) для пополнения оборотных средств

Обеспечение кредита:

депозит от WNISEF

Собственный взнос:

от 20% (в случае приобретения основных средств)

Условия выдачи кредита:

100% (одноразово вся сума кредита) или невозобновляемая кредитная линия (выдача суммы кредита несколькими траншами)

Целевое использование кредита:

приобретение оборудования, недвижимости, пополнение оборотных средств

Условия погашения кредита:

– классический график погашения (% начисляются на остаток задолженности по телу кредита)

– иное (с согласия банка)

Пакет необходимых документов в ближайшее время появится на сайте Программы https://wnisef.org/uk/impact-investing .

Контактная информация: на данный момент получить пакет документов для заполнения заявки и узнать дополнительную информацию можно у руководителя Программы социального инвестирования WNISEF Василия Назарука: vnazaruk@wnisef.org, +380 (44) 490-55-80.

Победители конкурса будут объявлены до 14 сентября 2020 года.

Проект осуществляется в рамках Программы социального инвестирования WNISEF совместно с банками-партнерами «Ощадбанк» и «Кредобанк».

«Программа работает в Украине с 2016 года и за это время уже выдано 22 кредита на сумму более 24,5 млн грн социальным предприятиям из 8 регионов Украины, а сумма социальных инвестиций предприятиями превысила 28,5 млн грн», – отметили в пресс-службе.

Инициатива кредитования под 5% реализуется и внедряется через Агентство США по международному развитию (USAID) в соответствии с условиями контракта с Western NIS Enterprise Fund в рамках проектов USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

* Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом 150 млн долл., основанный на финансирование правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID).

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