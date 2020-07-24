RU
Все новости

После подтверждения коронавируса у мэра Славянска часть сотрудников горсовета отправили на самоизоляцию

24.07.20 13:38
Славянск
Славянск / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.) после того, как у городского головы Вадима Ляха подтвердили коронавирус, часть контактировавших с ним сотрудников горсовета отправили на самоизоляцию. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

«После обнаружения COVID-19 у мэра эпидемиологической службой был определен круг контактных лиц. 9 работников городского совета отправлены на самоизоляцию с последующим лабораторным контролем», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что городской совет продолжает работать с соблюдением ограничений, принятых ранее.

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк