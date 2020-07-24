СБУ установила всех участников НВФ, причастных к гибели украинских военных под Лисичанском

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали и объявили в розыск участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые 23 июля 2014 года в Лисичанске (Луганская обл.) совершили вооруженное нападение на подразделение украинских военных. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в результате атаки НВФ погибли полковник Александр Радиевский, подполковники Павел Сницарь и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения различной степени тяжести получили 10 других военнослужащих.

«Герои попали в вооруженную засаду, организованную боевиками на въезде в Лисичанск», – отметили в СБУ.

Для изучения обстоятельств гибели и ранения украинских военнослужащих оперативники и следователи СБУ проработали большой массив материалов, провели десятки экспертиз, опросили многих свидетелей и потерпевших.

«В ходе проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, осуществленных в рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили неопровержимые доказательства их причастности к преступлению. Задокументировано, что в состав террористической группировки, которая совершила нападение на военнослужащих, входило двое граждан РФ – жителей города Электрогорск Московской области по прозвищу "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков – жители Лисичанска и Счастья. В июне 2014 года наемники прошли специальную диверсионную подготовку на военных базах в Ростовской области РФ», – сообщили в СБУ.

В спецслужбе также отметили, что 22 июля основные силы НВФ покинули Лисичанск.

«Но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе. Вооруженные пулеметами, гранатометами, снайперским оружием, прикрываясь местным населением, они коварно атаковали украинские подразделения. Силы антитеррористической операции полностью освободили Лисичанск от боевиков 24 июля. Уцелевшие участники НВФ бежали на временно оккупированную территорию Луганской области или в страну-агрессор», – отметили в СБУ.

21 июля 2020 года следователи СБУ сообщили пяти установленным участникам НВФ о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск. Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.