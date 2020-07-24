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Минские соглашения не нуждаются в расшифровке: В Кремле ответили Зеленскому

24.07.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Минские соглашения содержат исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке. Так сегодня, 24 июля, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявление президента Украины Владимира Зеленского расшифровать Минские соглашения по Донбассу, передают российские СМИ.

«На протяжении нескольких последних месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева, на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам Минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования», – заявил Песков.

По его словам, «трудно понять, что там нужно расшифровывать», поскольку все написано «достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки».

Напомним, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Донбасс заявил, что украинская сторона настаивает на расшифровке каждого пункта Минских соглашений с детализацией ответственных за их выполнение.

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