В Макеевке – дешевле: Где в «ДНР» можно сдать тесты на антитела к COVID-19 и сколько это стоит

В «ДНР» можно сдать тест на наличие антител к коронавирусной инфекции в поликлиниках Донецка и Макеевки, а также в частных лабораториях. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила «временно исполняющая обязанности министра здравоохранения» Тамара Цыганок, передают местные интернет-ресурсы.

«Тестирование граждан для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 организовано на базе городской поликлиники профилактических осмотров в Донецке по адресу: ул. Вьетнамская, 6 и в городской поликлинике профилактических осмотров в Макеевке по ул. Руденко, 7А», – уверяет Цыганок.

Стоимость проведения исследований в поликлинике в Донецке составляет 1570 руб. (641 грн по местному курсу на 24.07.2020), в Макеевке – 1562 руб. (638 грн). При этом льготных условий не предусмотрено.

Сообщается, что «пройти обследование можно как по направлениям, так и в порядке самообращения, для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. По итогу анализов выдается справка».

«Лабораторное исследование биоматериала на COVID-19 методом ПЦР на территории ДНР осуществляется в учреждениях здравоохранения республиканской собственности исключительно по клиническим показаниям, то есть при наличии подозрения на COVID-19, по направлениям врачей-специалистов. Проведение обследований граждан на COVID-19 методом ПЦР, а также на наличие антител IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 осуществляется на территории ДНР в некоторых лабораториях частной системы здравоохранения по желанию граждан на платной основе», – утверждает Цыганок.