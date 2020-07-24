Со смотровой площадкой на крыше: В Мариуполе начнут реконструкцию сгоревшего здания горсовета

В Мариуполе определили подрядчика и сроки реконструкции административного здания исполкома, которое пострадало от пожара в мае 2014 года. Работы по восстановлению здания начнут в сентябре текущего года. Об этом шла речь сегодня, 24 июля, на очередной сессии горсовета, передает «Mariupolnews».

Стоимость проекта составит 117 млн грн. Основную сумму предоставит Европейский инвестиционный банк в виде безвозвратных инвестиций, а 8 млн грн выделят из городского бюджета.

Как рассказала директор КП «Городское управление капитального строительства» Галина Шейченко, здание горсовета отремонтируют по принципу «прозрачного офиса». В планах – частичная замена несущих конструкций, прокладка новых энергоэффективных инженерных коммуникаций, замена оконных и дверных проемов, ремонт и внутренняя отделка всех помещений. Работы будут проводиться с учетом доступности для маломобильных граждан, а именно на парковочных местах, подходах к зданию, лестницах и лифтах, в обустройстве санузлов.

«Проектом также предусматривается изменение планировочных решений 3-го и 4-го этажей, новые архитектурные решения по навесному фасаду, в результате которых появится выносная конструкция, остекление во всю высоту здания в пределах главного входа. Новый выход на крышу сделает ее эксплуатируемой. Здесь разместится смотровая площадка, куда смогут подниматься жители», – отметила Галина Шейченко.

Реконструкция начнется ориентировочно в начале сентября текущего года. Работы планируют провести в течение 2020-2022 годов.

Напомним, в Мариуполе во время событий «русской весны» в ночь на 10 мая 2014 года произошел пожар в здании городского совета. Здание выгорело частично, огнем были повреждены кабинеты с 1-го по 4-й этажи в правом крыле мэрии, включая большой зал горсовета, а также верхние этажи в центральной части здания. Также полностью выгорели баррикады, которые сторонники «ДНР» строили у входа в горсовет.