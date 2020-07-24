На «зебре»: В Мариуполе сбили 9-летнего мальчика

В Мариуполе 23 июля водитель Volvo сбил 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок госпитализирован с травмами. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Авария произошла вчера в 18:25 на ул. Ушакова в Мариуполе. Установлено, что 9-летний мальчик переходил проезжую часть по "зебре". Один автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода, а водитель Volvo продолжил движение и наехал на ребенка. За рулем авто был 60-летний местный житель», – сообщили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.