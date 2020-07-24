Дело Маркива: Стала известна дата рассмотрения апелляции в итальянском суде

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на аккредитованные при суде источники.

Украинский нацгвардеец четвертый год находится в итальянской тюрьме по обвинению в причастности к умышленному убийству итальянского фоторепортера и российского правозащитника 6 лет назад на Донбассе. В июле прошлого года суд присяжных Павии приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень.

«Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят пожелание о дистанционном участии в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу», – сообщили источники.

По их информации, в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива за отсутствием доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска. В тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии и выносят ряд протестов, в частности:

не был установлен тип оружия, от которого погибли двое иностранцев на занятой тогда незаконными вооруженными формированиями территории (погибли в результате минометных выстрелов, как решил суд в Павии);

не доказано, что смертельные выстрелы попали именно со стороны Вооруженных сил Украины (был перекрестный огонь, говорит защита);

протест относительно использования недостоверных документов из российских пропагандистских ресурсов;

протест об отказе суда и следственных органов провести расследование на месте трагедии и возобновлена просьба подробно расследовать факт;

протест об отказе итальянских следователей сотрудничать с украинскими коллегами;

просьба о проведении баллистического эксперимента, который бы подтвердил физическую невозможность бойца Маркива видеть и распознать журналистов со своей боевой позиции на горе Карачун.

Как сообщается, в отличие от летнего суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче во времени. Согласно судебной процедуре, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты. Ожидается максимум три заседания, если суд не внедрит в процесс новые элементы дела, которые уже предоставила и еще должна приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре. В случае привлечения новых материалов, проведения дополнительного расследования или технических экспертиз апелляционный процесс затянется.

При этом сторона обвинения и гражданские истцы через ведущие СМИ Италии продолжают настаивать на «справедливом решении» суда первой инстанции, который, по их мнению, «нарушил презумпцию безнаказанности по убийству журналистов на войне».

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Следственный эксперимент доказал, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.