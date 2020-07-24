Медики Мариуполя получили еще два аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали два современных аппарата искусственной вентиляции легких Мариупольской городской больнице № 4 им. И.К. Мацука. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Это медицинская техника высокого класса, самых современных в мире моделей. Такие аппараты ИВЛ просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. С помощью интеллектуального режима аппарат сам анализирует состояние пациента и выбирает наиболее оптимальный уровень подачи кислорода. Во многие больницы по всей Украине ИВЛ такого класса попадают впервые», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил представитель Метинвеста Константин Войцеховский, Фонд Рината Ахметова оказывает масштабную помощь стране с первых дней эпидемии коронавируса. В том числе современной медтехникой.

«В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это высококлассное оборудование, которое очень сложно купить, так как из-за пандемии оно затребовано в каждой стране мира», – добавил Константин Войцеховский.

В свою очередь заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова отметила роль Рината Ахметова в борьбе страны с коронавирусом.

«Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова от лица городского совета, больниц, медицинского персонала и всех мариупольцев за эту системную, постоянную и самое ключевое – своевременную помощь. Эти современные аппараты ИВЛ принесут огромную пользу, очень важное оборудование для любого лечебного учреждения. Огромное спасибо», – сказала Ксения Сухова.

По словам советника руководителя Донецкой облгосадминистрации Николая Трофименко, благодаря такой помощи ситуация с эпидемией в области находится под контролем медиков: «Спасибо Фонду Рината Ахметова и его учредителю за чрезвычайно важную помощь в укреплении материально-технического потенциала наших учреждений здравоохранения».

Его слова поддержал директор больницы Владимир Жигиль: «Весь наш коллектив благодарен Ринату Ахметову и Фонду за то, что всегда приходят на помощь в трудную минуту. Спасибо огромное».

Особенно впечатлены новым оборудованием были работники отделения детской реанимации.

«В современных условиях эффективное функционирование отделения невозможно без ряда факторов, среди которых большое значение играет наличие современной аппаратуры. В том числе такой приоритетной, как современные аппараты искусственной вентиляции легких. Они значительно повышают шансы пациентов, которые нуждаются в дыхательной поддержке. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова», – пояснил врач Виктор Шайда.

Кроме того, медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды от Фонда. Она была пошита по специальному заказу.

Также отдельные сертификаты Фонд передал врачам больницы, принявшим участие во всеукраинском вебинаре о работе современных аппаратов ИВЛ. Он был организован совместно с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов Украины.

Ранее Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали больнице скорой помощи Мариуполя четыре современных высококлассных аппарата ИВЛ. Кроме того, медики города получили 22 400 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Фонд Рината Ахметова также оснастил всем необходимым ПЦР-лабораторию, вплоть до анализатора тестов. Благодаря этому она стала одной из самых мощных в Мариуполе.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.