Линейки в школах и урок о России: В «ЛНР» сообщили планы на 1 сентября

Новый учебный год в «ЛНР» намерены начать 1 сентября в очной форме. Об этом сегодня, 24 июля, заявил «министр образования и науки» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

«Министерство образования и науки ЛНР планирует начало учебного года с 1 сентября традиционно в очной форме. И начинать будем, как и ранее, с торжественных линеек, которые пройдут во всех образовательных учреждениях республики», – заявил Цемкало.

«Министр» отметил, что после торжественных линеек во всех школах пройдет единый первый урок «Пою мое отечество, республику мою».

«Речь пойдет о нашем общем отечестве – о России, о тех людях, которые стали знаковыми в истории нашего государства, в том числе в нашей республике», – уверяет Цемкало.

О карантинных мерах и мерах безопасности в связи с распространением коронавируса речь не шла.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» с начала нового учебного года могут отменить обязательное дистанционное обучение, введенное в школах в связи с COVID-19, если сохранится стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, в «ЛНР» зафиксировали более 600 случаев COVID-19, 15 человек умерли.