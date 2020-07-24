Убил таксиста, а машину продал: На Донетчине несовершеннолетнему грозит 15 лет тюрьмы

На Донетчине несовершеннолетний парень убил таксиста, а его машину продал знакомым. Теперь парню грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что недавно за помощью в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что несколько дней назад без вести пропал ее муж, который работает таксистом. По словам женщины, он поехал на заказ и не вернулся.

Оперуполномоченные Мангуша установили обстоятельства исчезновения мужчины, а затем – и причины его гибели.

«Как выяснили правоохранители, на днях 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром – жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов автомобиля. В ходе опроса пассажир признался, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе с. Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым», – сообщили в полиции.

На месте преступления полицейские обнаружили тело погибшего. Его автомобиль изъяли у новых владельцев.

Подозреваемый задержан на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается досудебное расследование. По факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.