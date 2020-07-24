Шансы на настоящее перемирие с 27 июля гораздо выше, чем раньше, – замглавы ТКГ

Украинская сторона считает высокими шансы на реальное прекращение огня на Донбассе с 27 июля. Сейчас они гораздо выше, чем во время предыдущих объявленных перемирий. Об этом заявил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат Александр Мережко, передает «РБК-Украина».

«У него не такой абстрактный, общий характер, как у предыдущих перемирий. Кроме того, есть шанс, что это перемирие будет подтверждено на высшем уровне, речь о нормандском формате. Это добавляет ему политического и дипломатического веса, нарушить его будет гораздо сложнее, и нарушение будет иметь последствия для нарушителя», – сказал Мережко.

Нардеп отметил, что достигнутое соглашение о прекращении огня уже поддержала Германия, руководство ОБСЕ и ООН. При этом он допускает, что отдельные эпизодические нарушения перемирия будут возможны на первых порах.

«Может быть общее нарушение перемирия, с масштабными боевыми действиями, а могут быть отдельные, эпизодические нарушения. И на первых порах такие отдельные нарушения могут случаться, но нас интересует общее поддержание режима прекращения огня, которое требует определенного времени и дисциплины со стороны, прежде всего, российских оккупационных войск на Донбассе», – добавил Мережко.

По его словам, сейчас участники «нормандской четверки» более внимательно следят за выполнением Минских договоренностей.

«Франция и Германия более тщательно смотрят на этот процесс и оценивают, кто действительно добросовестно заинтересован в реализации Минских соглашений, а кто ведет себя недобросовестно, хочет их сорвать, обвинив в этом другую сторону. Они наблюдают и будут делать соответствующие выводы», – подытожил Мережко.

Напомним, Трехсторонней контактной группе (ТКГ) удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие. Оно начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и незаконных вооруженных формирований (НВФ) должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня.