На Луганщине – новый пожар в прифронтовой зоне

В Новоайдарском районе Луганской области сегодня, 24 июля, вспыхнул новый пожар. Загорелся травяной настил вблизи прифронтового поселка Трехизбенка. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«24 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдарском районе возникло возгорание травяного настила. В 15:57 возгорание локализовано», – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 16 чел. и 6 ед. техники, из них от ГСЧС 8 чел. личного состава и 2 ед. техники. Дополнительно к месту пожара от ГСЧС направлено 9 ед. техники.

Как сообщалось ранее, в среду, 22 июля, на территории Трехизбенского лесничества вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района в результате обстрела произошел пожар.