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Включая бывшего главного санврача России: В «ДНР» на вручении дипломов выпускникам полностью проигнорировали карантин (Фото)

24.07.20 16:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 24 июля, прошло вручение красных дипломов российского образца выпускникам местных вузов. На церемонии присутствовали «глава ДНР» Денис Пушилин и депутат Государственной думы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, церемония прошла в донецком гостиничном комплексе Shakhtar Plaza. На мероприятии присутствовали также «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, руководители вузов.

Во время своего выступления Пушилин заявил, что в этом году дипломы образца РФ в «ДНР» получили порядка 2 тыс. выпускников.

При этом на фото видно, что мероприятие прошло при полном игнорировании мер противоэпидемической безопасности, люди находились близко друг к другу, без необходимой дистанции, ни на ком не было масок, а Геннадий Онищенко еще и целовал руки отдельным выпускницам.

Фото из открытых источников

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