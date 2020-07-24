Мотивируют карантином: НВФ до сих пор блокируют доступ представителей ОБСЕ на неподконтрольные территории

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), ссылаясь на карантинные ограничения. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, представители ОБСЕ каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию», – говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, НВФ мотивируют отказ во въезде проведением карантинных мероприятий.

Напомним, Трехсторонней контактной группе (ТКГ) удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие. Оно начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и незаконных вооруженных формирований (НВФ) должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня.