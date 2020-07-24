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Большая стройка: На Донетчине завершили ремонт трех мостов (Фото)

24.07.20 17:14
Фото: Facebook Павла Кириленко
Фото: Facebook Павла Кириленко

В Донецкой области завершены работы по капитальному ремонту трех автомобильных мостов в рамках президентской программы «Большая стройка». Об этом сегодня, 24 июля, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Два из них (мосты через реку Ступки и Бахмутовка) расположены на одной из центральных автомобильных артерий Донецкой области – трассе М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Третий мост (через канал Северский Донец – Донбасс) находится на дороге Покровск-Бахмут-Михайловка.

«Эти объекты давно нуждались в ремонте: два из них построены в 50-х годах прошлого века, третий (через канал Северский Донец-Донбасс) – новый, 2000 года постройки, но уже был в неудовлетворительном техническом состоянии», – написал Кириленко.

Общая протяженность трех обновленных мостов – почти две сотни метров. Финансирование осуществлялось за счет средств государственного бюджета.

Он отметил, что эти три моста отремонтированы качественно и раньше запланированного срока.

Фото: Facebook Павла Кириленко

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